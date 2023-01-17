Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кривенко Наум Самуилович
Кривенко Наум Самуилович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Носовка
, Чернігівська область
Дата рождения
1792
Дата смерти
1825
Пол
Мужской
Отец
Кривенко Самуил Алексеевич
1756 г.р.
Мать
Кривенко Евфимия Васильевна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Кривенко Самуил Алексеевич
Мать:
Кривенко Евфимия Васильевна
Носовка
, Чернігівська область
Смерть
1825
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия