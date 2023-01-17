Кривенко Наум Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенко Наум Самуилович

Кривенко Наум Самуилович

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кривенко Самуил Алексеевич

Мать: Кривенко Евфимия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close