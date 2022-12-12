Кривенко Савва Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Саввишна
Мать ребёнка: Кривенко Мелания Артемовна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения Саввишна
Мать ребёнка: Кривенко Мелания Артемовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Кривенко Мелания Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно