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Кривенко Савва Алексеевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кривенко Алексей Иванович

Мать: Кривенко Анастасия Матвеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Саввишна

Мать ребёнка: Кривенко Мелания Артемовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения Саввишна

Мать ребёнка: Кривенко Мелания Артемовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривенко Сидор Саввович

Мать ребёнка: Кривенко Мелания Артемовна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Мелания Артемовна

Смерть
Неизвестно
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