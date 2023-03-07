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Кривенко Сидор Саввович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кривенко Савва Алексеевич

Мать: Кривенко Мелания Артемовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кривенко Иван Сидорович

Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кривенко Моисей Сидорович

Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривенко Сергей Сидорович

Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Дария Федоровна

Смерть
1826
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