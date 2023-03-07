Кривенко Сидор Саввович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кривенко Андрей Сидорович
Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кривенко Моисей Сидорович
Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кривенко Сергей Сидорович
Мать ребёнка: Кривенко Дария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривенко Дария Федоровна
Смерть
1826