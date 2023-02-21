Кривенко Дария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Дария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кривенко Иван Сидорович

Отец ребёнка: Кривенко Сидор Саввович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Кривенко Сидор Саввович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кривенко Моисей Сидорович

Отец ребёнка: Кривенко Сидор Саввович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривенко Сергей Сидорович

Отец ребёнка: Кривенко Сидор Саввович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Сидор Саввович

Смерть
Неизвестно
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