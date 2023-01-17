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Гавриленко Иосиф Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

01.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Мать: Гавриленко ?

Крестьянин собственник
Бракосочетание
14.01.1885

Жена: Гавриленкова Ксения Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Гавриленко Иван Иосифович

Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Гавриленко Евфим Иосифович

Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Дешко Мавра (Осиповна)

Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Гавриленко Василий Иосифович

Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Гвариленко Софья Родионовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Сын: Гавриленко Николай Иосифович

Мать ребёнка: Гвариленко Софья Родионовна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
01.07.1900
Носовка, Чернігівська область
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