Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти01.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1866
Отец: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Мать: Гавриленко ?
Крестьянин собственник
Бракосочетание
14.01.1885
Рождение ребёнка
22.09.1888
Сын: Гавриленко Иван Иосифович
Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1889
Сын: Гавриленко Евфим Иосифович
Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Дешко Мавра (Осиповна)
Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Гавриленко Василий Иосифович
Мать ребёнка: Гавриленкова Ксения Константиновна
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
06.12.1898
Сын: Гавриленко Николай Иосифович
Мать ребёнка: Гвариленко Софья Родионовна
Смерть
01.07.1900