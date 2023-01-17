Гавриленко Тимофей Михайлович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Тимофей Михайлович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Гавриленко ?

Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гавриленко Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Гавриленко ?

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Гавриленко ?

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Гавриленко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Гавриленко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко ?

Смерть
До 1902
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