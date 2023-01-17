Гавриленко Тимофей Михайлович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Мать ребёнка: Гавриленко ?
Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гавриленко Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Гавриленко ?
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Гавриленко ?
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Гавриленко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Гавриленко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гавриленко ?
Смерть
До 1902