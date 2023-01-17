Гавриленко Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Петр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Мать: Гавриленко ?

Рождение ребёнка
20.11.1897

Сын: Гавриленко Роман Петрович

Мать ребёнка: Гавриленко Матрона Дорофеева?

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриленко Матрона Дорофеева?

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Гавриленко Матрона Дорофеева?

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Матрона Дорофеева?

Смерть
Неизвестно
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