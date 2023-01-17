Гавриленко Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Мать: Гавриленко ?
Рождение ребёнка
20.11.1897
Сын: Гавриленко Роман Петрович
Мать ребёнка: Гавриленко Матрона Дорофеева?
Рождение ребёнка
27.12.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавриленко Матрона Дорофеева?
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Гавриленко Матрона Дорофеева?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно