Гавриленко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гавриленко Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно