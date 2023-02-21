Гавриленко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Крестьянин собственник
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гавриленко Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Тимофей Михайлович?

Смерть
Неизвестно
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