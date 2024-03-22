Гавриленко Стефан? Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Стефан? Петрович

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

27.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1898

Отец: Гавриленко Петр Тимофеевич

Мать: Гавриленко Матрона Дорофеева?

Носовка, Чернігівська область
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