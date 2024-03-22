Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гавриленко Стефан? Петрович
Гавриленко Стефан? Петрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Носовка
, Чернігівська область
Дата рождения
27.12.1898
Пол
Мужской
Отец
Гавриленко Петр Тимофеевич
Мать
Гавриленко Матрона Дорофеева?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1898
Отец:
Гавриленко Петр Тимофеевич
Мать:
Гавриленко Матрона Дорофеева?
Носовка
, Чернігівська область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия