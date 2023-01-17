Оксимец (Дешко) Елена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Дешко) Елена Мироновна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

07.05.1914

Дата смерти

06.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1914

Отец: Дешко Мирон Данилович

Мать: Дешко Мавра (Осиповна)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Оксимец Николай Антонович

Отец ребёнка: Оксимец Антон Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Оксимец Михаил Антонович

Отец ребёнка: Оксимец Антон Иванович

Украина
Рождение ребёнка
30.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оксимец Антон Иванович

Україна
Смерть
06.03.1976
Украина
Похороны
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
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