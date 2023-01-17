Оксимец (Дешко) Елена Мироновна
Место рождения
Дата рождения07.05.1914
Дата смерти06.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1914
Отец: Дешко Мирон Данилович
Мать: Дешко Мавра (Осиповна)
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Оксимец Николай Антонович
Отец ребёнка: Оксимец Антон Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1938
Отец ребёнка: Оксимец Антон Иванович
Украина
Рождение ребёнка
30.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оксимец Антон Иванович
Україна
Смерть
06.03.1976
Украина
Похороны
Неизвестно