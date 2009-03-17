Оксимец Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Николай Антонович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

17.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: Оксимец Антон Иванович

Мать: Оксимец Елена Мироновна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
30.07.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
27.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
17.03.2009
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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