Оксимец Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти17.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937
Отец: Оксимец Антон Иванович
Мать: Оксимец Елена Мироновна
Бракосочетание
30.07.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
27.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2009