Оксимец Михаил Антонович
Место рожденияУкраина
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938
Отец: Оксимец Антон Иванович
Мать: Оксимец Елена Мироновна
Украина
Рождение ребёнка
26.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1997