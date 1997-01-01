Оксимец Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Михаил Антонович

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Место рождения

Украина

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: Оксимец Антон Иванович

Мать: Оксимец Елена Мироновна

Украина
Рождение ребёнка
26.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1997
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