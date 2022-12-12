Сорокина (Хлынова) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти28.02.1837 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
20.07.1806 ст.
ф.203-оп.745-д.989 485об-486
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ширяева Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич
Рождение ребёнка
07.03.1817 ст.
Сын: Сорокин Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич
Рождение ребёнка
30.07.1825 ст.
Дочь: Ботылева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич
ф.203-оп.745-д.1248 884об-885
Рождение ребёнка
06.08.1830
Сын: Сорокин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич
203-745-1325 970об-971
Смерть
28.02.1837 ст.
От чахотки 203-745-1455 1089об-1090