Сорокина (Хлынова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Хлынова) Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

28.02.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Хлынов Степан Трофимович

Мать: Хлынова Пелагея Феоктистовна

Бракосочетание
20.07.1806 ст.

Муж: Сорокин Василий Савельевич

ф.203-оп.745-д.989 485об-486
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ширяева Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1817 ст.

Сын: Сорокин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1825 ст.

Дочь: Ботылева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1248 884об-885
Рождение ребёнка
06.08.1830

Сын: Сорокин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1325 970об-971
Смерть
28.02.1837 ст.
От чахотки 203-745-1455 1089об-1090
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