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Сорокин Матвей Васильевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

06.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1830

Отец: Сорокин Василий Савельевич

Мать: Сорокина Марфа Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1325 970об-971
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Матвеевна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Дарья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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