Сорокин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1830
203-745-1325 970об-971
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Матвеевна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Сорокина Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно