Хлынов Степан Трофимович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Смолина Ирина Степановна
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Феоктистовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сорокина Марфа Степановна
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Феоктистовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Хлынов Константин Степанович
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1811