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Хлынов Степан Трофимович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Хлынов Трофим Савельевич

Мать: Хлынова Степанида Тихоновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Смолина Ирина Степановна

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Феоктистовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сорокина Марфа Степановна

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Феоктистовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Хлынов Константин Степанович

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Феоктистовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Пелагея Феоктистовна

Смерть
До 1811
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