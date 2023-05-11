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Хлынов Трофим Савельевич

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1750

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлынов Савва Васильевич

Мать: Хлынова Анна Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Хлынов Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Хлынова Степанида Тихоновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
по исповедке 1753 родился в 1733 59 семья в 1779
Рождение ребёнка
1744

Сын: Хлынов Степан Трофимович

Мать ребёнка: Хлынова Степанида Тихоновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Степанида Тихоновна

Смерть
До 1750
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