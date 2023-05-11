Хлынов Трофим Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлынов Савва Васильевич
Мать: Хлынова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Хлынов Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Хлынова Степанида Тихоновна
по исповедке 1753 родился в 1733 59 семья в 1779
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Хлынова Степанида Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1750