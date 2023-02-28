Хлынов Дмитрий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
по исповедке 1753 родился в 1733 59 семья в 1779
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хлынов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Хлынова Праскева Климовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Хлынова Праскева Климовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Хлынова Праскева Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1811