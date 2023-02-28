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Хлынов Дмитрий Трофимович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Хлынов Трофим Савельевич

Мать: Хлынова Степанида Тихоновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
по исповедке 1753 родился в 1733 59 семья в 1779
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хлынов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Хлынова Праскева Климовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Хлынова Праскева Климовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хлынов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Хлынова Праскева Климовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Праскева Климовна

Смерть
До 1811
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