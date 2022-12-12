Хлынова Праскева Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хлынов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Хлынов Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Хлынов Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Хлынов Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816