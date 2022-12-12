Хлынова Праскева Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Праскева Климовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Хлынов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Хлынов Дмитрий Трофимович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Хлынов Дмитрий Трофимович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хлынов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Хлынов Дмитрий Трофимович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Дмитрий Трофимович

Смерть
До 1816
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