Хлынов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиМежду 1825 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Замотина Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Хлынов Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
85 в ис.1830 85 в ис.1835 85 в ис.1843 59 семья в рев. 1850 61 в 1858 106 в ис.1864
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Антонычева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
81 в исп.1830 24 семья в рев.1850 22 в рев.1858 101 семья в исп.1864
Смерть
Между 1825 и 1830