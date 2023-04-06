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Хлынов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

Между 1825 и 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Хлынов Дмитрий Трофимович

Мать: Хлынова Праскева Климовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Замотина Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хлынов Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
85 в ис.1830 85 в ис.1835 85 в ис.1843 59 семья в рев. 1850 61 в 1858 106 в ис.1864
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Антонычева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
81 в исп.1830 24 семья в рев.1850 22 в рев.1858 101 семья в исп.1864
Смерть
Между 1825 и 1830
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