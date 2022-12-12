Замотина (Хлынова) Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Хлынов Алексей Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Замотин Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Замотин Прокофий Никитич
22 семья в рев.1850 20 в рев.1858 102 в 1864 года исповедка
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Прокофьевна
Отец ребёнка: Замотин Прокофий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1841