Замотина (Хлынова) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замотина (Хлынова) Анисья Алексеевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Хлынов Алексей Дмитриевич

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Замотин Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Замотин Прокофий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
22 семья в рев.1850 20 в рев.1858 102 в 1864 года исповедка
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Прокофьевна

Отец ребёнка: Замотин Прокофий Никитич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замотин Прокофий Никитич

Смерть
До 1841
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
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