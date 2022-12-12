Антонычева (Хлынова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонычева (Хлынова) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Хлынов Алексей Дмитриевич

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
81 в исп.1830 24 семья в рев.1850 22 в рев.1858 101 семья в исп.1864
Бракосочетание
05.11.1816 ст.

Муж: Антонычев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Антонычев Михаил Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Антонычев Михаил Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
В 1864 году так и не замужем
Смерть
После 1864
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