Хлынова Степанида Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлынова Степанида Тихоновна

Хлынова Степанида Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

До 1779

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

85 семья в исповедке 1753
Рождение ребёнка
1733

Сын: Хлынов Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Хлынов Трофим Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
по исповедке 1753 родился в 1733 59 семья в 1779
Рождение ребёнка
1744

Сын: Хлынов Степан Трофимович

Отец ребёнка: Хлынов Трофим Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Трофим Савельевич

Смерть
До 1779
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close