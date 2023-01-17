Хлынова Степанида Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
85 семья в исповедке 1753
Рождение ребёнка
1733
Сын: Хлынов Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Хлынов Трофим Савельевич
по исповедке 1753 родился в 1733 59 семья в 1779
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Хлынов Трофим Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1779