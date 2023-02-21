Хлынов Савва Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлынов Савва Васильевич

Хлынов Савва Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Хлынов-Чудаков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Хлынов Федор Савельевич

Мать ребёнка: Хлынова Анна Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
58 семья в исп.1779
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынов Трофим Савельевич

Мать ребёнка: Хлынова Анна Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close