Хлынов Савва Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Хлынов-Чудаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Хлынова Анна Степановна
58 семья в исп.1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлынова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлынова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно