Хлынова Пелагея Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти28.05.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
37 семья в Строгино в ревизии 1816
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Смолина Ирина Степановна
Отец ребёнка: Хлынов Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сорокина Марфа Степановна
Отец ребёнка: Хлынов Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Хлынов Константин Степанович
Отец ребёнка: Хлынов Степан Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1820 ст.
2132-1-150 102об-130