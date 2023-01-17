Хлынова Пелагея Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Пелагея Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

28.05.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

37 семья в Строгино в ревизии 1816
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Смолина Ирина Степановна

Отец ребёнка: Хлынов Степан Трофимович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сорокина Марфа Степановна

Отец ребёнка: Хлынов Степан Трофимович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Хлынов Константин Степанович

Отец ребёнка: Хлынов Степан Трофимович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Степан Трофимович

Смерть
28.05.1820 ст.
2132-1-150 102об-130
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