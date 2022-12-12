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Хлынов Константин Степанович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1783

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Хлынов Степан Трофимович

Мать: Хлынова Пелагея Феоктистовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1804 ст.

Сын: Хлынов Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-150 9об-10 отдан в рекруты в 1836
Рождение ребёнка
28.02.1806 ст.

Сын: Хлынов Герасим Константинович

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-989 486об-487
Рождение ребёнка
14.12.1809 ст.

Дочь: Чурмазова Настасья Константиновна

Мать ребёнка: Хлынова Параскева Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анисья Константиновна

Мать ребёнка: Хлынова Параскева Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Хлынова Параскева Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Параскева Васильевна

Смерть
1855
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