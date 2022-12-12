Хлынов Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
21.04.1804 ст.
Сын: Хлынов Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
2132-1-150 9об-10 отдан в рекруты в 1836
Рождение ребёнка
28.02.1806 ст.
Сын: Хлынов Герасим Константинович
Мать ребёнка: не указана
203-745-989 486об-487
Рождение ребёнка
14.12.1809 ст.
Дочь: Чурмазова Настасья Константиновна
Мать ребёнка: Хлынова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анисья Константиновна
Мать ребёнка: Хлынова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Хлынова Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855