Ботылева (Сорокина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева (Сорокина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

30.07.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1825 ст.

Отец: Сорокин Василий Савельевич

Мать: Сорокина Марфа Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1248 884об-885
Бракосочетание
08.06.1842 ст.

Муж: Ботылев Дмитрий Иванович

ф.203-оп.745-д.1591 438об-439
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ботылев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ботылев Дмитрий Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Основное занятие: отставной солдат по данным исповедок за 1862 ~1844 г.р. по исповедке 1847 ~1845 г.р.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ботылев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ботылев Дмитрий Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.

Сын: Ботылев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ботылев Дмитрий Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1767 697об-698
Смерть
Неизвестно
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