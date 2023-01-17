Ботылева (Сорокина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1825 ст.
ф.203-оп.745-д.1248 884об-885
Бракосочетание
08.06.1842 ст.
ф.203-оп.745-д.1591 438об-439
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ботылев Дмитрий Иванович
Основное занятие: отставной солдат по данным исповедок за 1862 ~1844 г.р. по исповедке 1847 ~1845 г.р.
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ботылев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.
Сын: Ботылев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ботылев Дмитрий Иванович
ф.203-оп.745-д.1767 697об-698
Смерть
Неизвестно