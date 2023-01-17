Ботылев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Бракосочетание
08.06.1842 ст.
ф.203-оп.745-д.1591 438об-439
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Васильевна
Основное занятие: отставной солдат по данным исповедок за 1862 ~1844 г.р. по исповедке 1847 ~1845 г.р.
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.
Сын: Ботылев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Васильевна
ф.203-оп.745-д.1767 697об-698
Смерть
1850