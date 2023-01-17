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Ботылев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Ботылев Иван Силантьевич

Мать: Ботылева Ксения Никитична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
08.06.1842 ст.

Жена: Ботылева Евдокия Васильевна

ф.203-оп.745-д.1591 438об-439
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ботылев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Основное занятие: отставной солдат по данным исповедок за 1862 ~1844 г.р. по исповедке 1847 ~1845 г.р.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ботылев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.

Сын: Ботылев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1767 697об-698
Смерть
1850
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