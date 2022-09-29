Ширяева (Сорокина) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева (Сорокина) Параскева Васильевна

Ширяева (Сорокина) Параскева Васильевна

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

19.07.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сорокин Василий Савельевич

Мать: Сорокина (Хлынова) Марфа Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
20.05.1830 ст.

Муж: Ширяев Егор Тимофеевич

жених вторым браком деревни Строгино
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ширяев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ширяева) Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ширяев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1847 ст.

Сын: Ширяев Степан Егорович

Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
19.07.1848 ст.
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1767 730об-731 от эпидемической болезни

Мы используем куки для улучшения работы сайта.