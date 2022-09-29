Ширяева (Сорокина) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти19.07.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
20.05.1830 ст.
жених вторым браком деревни Строгино
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ширяева) Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.12.1847 ст.
Отец ребёнка: Ширяев Егор Тимофеевич
Смерть
19.07.1848 ст.
203-745-1767 730об-731 от эпидемической болезни