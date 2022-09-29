Сорокин Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1817 ст.
Дата смерти01.11.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1817 ст.
Бракосочетание
20.07.1836 ст.
Жена: Сорокина Ирина Ивановна
203-745-1437 1086об-1087
Рождение ребёнка
28.09.1838
Дочь: Косатова Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Сорокина) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Сорокина) Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна
Смерть
01.11.1848 ст.
203-745-1767 732об-733 от каменной болезни
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна