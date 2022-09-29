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Сорокин Никифор Васильевич

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

07.03.1817 ст.

Дата смерти

01.11.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1817 ст.

Отец: Сорокин Василий Савельевич

Мать: Сорокина (Хлынова) Марфа Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
20.07.1836 ст.

Жена: Сорокина Ирина Ивановна

203-745-1437 1086об-1087
Рождение ребёнка
28.09.1838

Дочь: Косатова Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Сорокина) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Сорокина) Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
01.11.1848 ст.
203-745-1767 732об-733 от каменной болезни
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

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