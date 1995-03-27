Волкова (Якшина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1908
Дата смерти27.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1908
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
19.12.1928
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ушакова (Волкова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
06.12.1933
Дочь: Нечаева (Волкова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
18.02.1936
Сын: Волков Петр Павлович
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
07.07.1943
Дочь: Борисова (Волкова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
15.09.1945
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
25.02.1949
Сын: Волков Генанадий Павлович
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Рождение ребёнка
02.01.1953
Дочь: Гудкина (Волкова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович
Смерть
27.03.1995