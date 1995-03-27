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Волкова (Якшина) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1908

Дата смерти

27.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1908

Отец: Якшин Петр Павлович

Мать: Якшина (Пятилетова) Вера Афанасьевна

Бракосочетание
1928

Муж: Волков Павел Трофимович

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Волков Николай Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ушакова (Волкова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.12.1933

Дочь: Нечаева (Волкова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1936

Сын: Волков Петр Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.07.1943

Дочь: Борисова (Волкова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.09.1945

Сын: Волков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1949

Сын: Волков Генанадий Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.01.1953

Дочь: Гудкина (Волкова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Трофимович

Смерть
27.03.1995
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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