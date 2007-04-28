Нечаева (Волкова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Волкова) Галина Павловна

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.12.1933

Дата смерти

28.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933

Отец: Волков Павел Трофимович

Мать: Волкова (Якшина) Елена Петровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
15.04.1956

Дочь: Пятилетова (Нечаева) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Нечаев Алексей Семенович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1960

Дочь: Баженова (Нечаева) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Нечаев Алексей Семенович

Смерть
28.04.2007

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