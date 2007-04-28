Нечаева (Волкова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения06.12.1933
Дата смерти28.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1956
Дочь: Пятилетова (Нечаева) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Нечаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
10.02.1960
Дочь: Баженова (Нечаева) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Нечаев Алексей Семенович
Смерть
28.04.2007