Нечаев Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1929
Дата смерти17.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1956
Дочь: Пятилетова (Нечаева) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Нечаева (Волкова) Галина Павловна
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1960
Дочь: Баженова (Нечаева) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Нечаева (Волкова) Галина Павловна
Смерть
17.07.2005