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Нечаев Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1929

Дата смерти

17.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева (Волкова) Галина Павловна

Рождение ребёнка
15.04.1956

Дочь: Пятилетова (Нечаева) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Нечаева (Волкова) Галина Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1960

Дочь: Баженова (Нечаева) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Нечаева (Волкова) Галина Павловна

Смерть
17.07.2005

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