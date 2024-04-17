Якшина (Пятилетова) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина (Пятилетова) Вера Афанасьевна

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Место рождения

Доново

Дата рождения

?.08.1875

Дата смерти

17.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1875

Отец: Пятилетов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Переписные листы Ишимского уезда 1897 г. д. Донова
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
30.07.1895

Муж: Якшин Петр Павлович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По метрической книге 1895 г. Боровской волости о Бракосочетавшихся
Рождение ребёнка
21.10.1896

Дочь: Усольцева (Якшина) Прасковья (Параскева) Петровна

Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Якшин Никита Петрович

Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Якшин Стефан Петрович

Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Якшин Егор Петрович

Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Волкова (Якшина) Елена Петровна

Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Якшин Илья Петрович

Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
17.06.1947
По фото с могилы от Пятилетовой (Нечаевой) Веры Афанасьевны

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