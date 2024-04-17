Якшина (Пятилетова) Вера Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения?.08.1875
Дата смерти17.06.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1875
Отец: Пятилетов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Переписные листы Ишимского уезда 1897 г. д. Донова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.1895
Муж: Якшин Петр Павлович
По метрической книге 1895 г. Боровской волости о Бракосочетавшихся
Рождение ребёнка
21.10.1896
Дочь: Усольцева (Якшина) Прасковья (Параскева) Петровна
Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Якшин Егор Петрович
Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Волкова (Якшина) Елена Петровна
Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Якшин Илья Петрович
Отец ребёнка: Якшин Петр Павлович
Смерть
17.06.1947
По фото с могилы от Пятилетовой (Нечаевой) Веры Афанасьевны