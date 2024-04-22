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Якшин Илья Петрович

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Якшин Петр Павлович

Мать: Якшина Вера Афанасьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
18.08.1941
Дата и место призыва: 18.08.1941 Ишимский РВК, Омская обл., Ишимский р-н
Военная награда
26.09.1943
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшина Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Якшина Ефросинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Ефросинья Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
191 стрелковая дивизия 330 саперный батальон 330 стрелковый полк 86 стрелковой дивизии (II) 34 зсп
Смерть
Неизвестно
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