Якшин Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Якшин Петр Павлович
Мать: Якшина Вера Афанасьевна
Призыв на военную службу
18.08.1941
Дата и место призыва: 18.08.1941 Ишимский РВК, Омская обл., Ишимский р-н
Военная награда
26.09.1943
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшина Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Якшина Ефросинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
191 стрелковая дивизия 330 саперный батальон 330 стрелковый полк 86 стрелковой дивизии (II) 34 зсп
Смерть
Неизвестно