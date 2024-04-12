Якшин Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения20.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1870
Отец: Павел
Мать: Якшина Мария Гавриловна
Незаконнорожденный
Крещение
26.08.1870
Бракосочетание
30.07.1895
Жена: Якшина Вера Афанасьевна
По метрической книге 1895 г. Боровской волости о Бракосочетавшихся
Рождение ребёнка
21.10.1896
Дочь: Усольцева Прасковья (Параскева) Петровна
Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна
Работа или профессия
1897
Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По переписи 1897 года, жил во дворе у Давидова Андрея Николаевича работником
Место жительства
1897
По переписи 1897 года
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Якшин Егор Петрович
Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Волкова Елена Петровна
Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Якшин Илья Петрович
Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
По переписи 1897г. д. Доновой Ратник 1-ого разряда
Смерть
Неизвестно