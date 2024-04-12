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Якшин Петр Павлович

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Место рождения

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

20.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1870

Отец: Павел

Мать: Якшина Мария Гавриловна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Незаконнорожденный
Крещение
26.08.1870
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
30.07.1895

Жена: Якшина Вера Афанасьевна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По метрической книге 1895 г. Боровской волости о Бракосочетавшихся
Рождение ребёнка
21.10.1896

Дочь: Усольцева Прасковья (Параскева) Петровна

Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
1897
Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По переписи 1897 года, жил во дворе у Давидова Андрея Николаевича работником
Место жительства
1897
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
По переписи 1897 года
Рождение ребёнка
1898

Сын: Якшин Никита Петрович

Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Якшин Стефан Петрович

Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Якшин Егор Петрович

Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Волкова Елена Петровна

Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Якшин Илья Петрович

Мать ребёнка: Якшина Вера Афанасьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
По переписи 1897г. д. Доновой Ратник 1-ого разряда
Смерть
Неизвестно
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