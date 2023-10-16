Усольцева (Якшина) Прасковья (Параскева) Петровна
Место рождения
Дата рождения21.10.1896
Дата смерти?.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.10.1896
Рождение ребёнка
18.01.1922
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.07.1923
Сын: Усольцев Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.07.1925
Сын: Усольцев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Дмитриевич
Смерть
?.09.1981