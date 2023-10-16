Усольцева (Якшина) Прасковья (Параскева) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Якшина) Прасковья (Параскева) Петровна

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Место рождения

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

21.10.1896

Дата смерти

?.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1896

Отец: Якшин Петр Павлович

Мать: Якшина (Пятилетова) Вера Афанасьевна

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Георгий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.10.1896
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.01.1922

Сын: Усольцев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Усольцев Георгий Дмитриевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.07.1923

Сын: Усольцев Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Усольцев Георгий Дмитриевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1925

Сын: Усольцев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Усольцев Георгий Дмитриевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
?.09.1981
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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