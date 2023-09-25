Волков Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти31.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1954
Дочь: Кучерина (Волкова) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Волкова (Солоненко) Александра Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1959
Дочь: Киреева (Волкова) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Волкова (Солоненко) Александра Павловна
Смерть
31.05.1994