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Волков Николай Павлович

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

31.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Волков Павел Трофимович

Мать: Волкова (Якшина) Елена Петровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Солоненко) Александра Павловна

Рождение ребёнка
03.11.1954

Дочь: Кучерина (Волкова) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Волкова (Солоненко) Александра Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1959

Дочь: Киреева (Волкова) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Волкова (Солоненко) Александра Павловна

Смерть
31.05.1994

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