Волкова (Солоненко) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1954
Дочь: Кучерина Любовь Павловна
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1959
Дочь: Киреева Лидия Павловна
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно