Волкова (Солоненко) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Солоненко) Александра Павловна

Волкова (Солоненко) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1954

Дочь: Кучерина Любовь Павловна

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1959

Дочь: Киреева Лидия Павловна

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close