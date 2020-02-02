Волков Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения15.09.1945
Дата смерти02.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1945
Отец: Волков Павел Трофимович
Мать: Волкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1968
Сын: Волков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Волкова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1980
Дочь: Федорова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2020