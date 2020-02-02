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Волков Владимир Павлович

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.09.1945

Дата смерти

02.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1945

Отец: Волков Павел Трофимович

Мать: Волкова Елена Петровна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.06.1968

Сын: Волков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1980

Дочь: Федорова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Валентина Федоровна

Смерть
02.02.2020
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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