Гудкова (Волкова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Волкова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Волков Павел Трофимович

Мать: Волкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Васюкова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Гудков Анатолий Викторович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Гудков Анатолий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Анатолий Викторович

Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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