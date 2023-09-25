Гудкова (Волкова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Волков Павел Трофимович
Мать: Волкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Васюкова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Гудков Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Гудков Анатолий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно