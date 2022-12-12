Лодыгин Константин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Место жительства
1763
Бракосочетание
13.02.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Татьяна Осиповна является дворцовой крестьянкой Кьянской десятины Вельского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1777 ст.
Сын: Лодыгин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
04.07.1779 ст.
Сын: Лодыгин Андрей Константинович
Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Лодыгин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Лодыгин Асаф Константинович
Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лодыгин Федот Константинович
Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Лодыгин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно