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Лодыгин Константин Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Лодыгин Иван Фёдорович

Мать: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1775 ст.

Жена: Лодыгина Татьяна Осиповна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Татьяна Осиповна является дворцовой крестьянкой Кьянской десятины Вельского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1777 ст.

Сын: Лодыгин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.07.1779 ст.

Сын: Лодыгин Андрей Константинович

Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Лодыгин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Лодыгин Асаф Константинович

Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Лодыгин Федот Константинович

Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Лодыгин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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