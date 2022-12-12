Лодыгин Андрей Константинович
Место рождения
Дата рождения04.07.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1779 ст.
Крещение
12.07.1779 ст.
Бракосочетание
До 1803
Жена: Лодыгина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Лодыгин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Лодыгин Капитон Андреевич
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно