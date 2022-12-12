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Лодыгин Андрей Константинович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.07.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1779 ст.

Отец: Лодыгин Константин Иванович

Мать: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
12.07.1779 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1803

Жена: Лодыгина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Лодыгин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Лодыгин Анфим Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Лодыгин Конон Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лодыгин Капитон Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Лодыгин Осип Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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