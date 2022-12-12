Лодыгина (Рохина) Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Татьяна Осиповна является дворцовой крестьянкой Кьянской десятины Вельского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1777 ст.
Сын: Лодыгин Пётр Константинович
Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1779 ст.
Сын: Лодыгин Андрей Константинович
Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Лодыгин Григорий Константинович
Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Лодыгин Асаф Константинович
Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лодыгин Федот Константинович
Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Лодыгин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович
Смерть
Неизвестно