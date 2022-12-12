Лодыгина (Рохина) Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина (Рохина) Татьяна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1775 ст.

Муж: Лодыгин Константин Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Татьяна Осиповна является дворцовой крестьянкой Кьянской десятины Вельского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1777 ст.

Сын: Лодыгин Пётр Константинович

Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.07.1779 ст.

Сын: Лодыгин Андрей Константинович

Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Лодыгин Григорий Константинович

Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Лодыгин Асаф Константинович

Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Лодыгин Федот Константинович

Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Лодыгин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Лодыгин Константин Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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