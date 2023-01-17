Лодыгин Федот Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Лодыгин Артемий Федотович
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лодыгин Евстафий Федотович
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Христина Федотовна
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно