Лодыгин Федот Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгин Федот Константинович

Лодыгин Федот Константинович

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Лодыгин Константин Иванович

Мать: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Лодыгина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лодыгин Артемий Федотович

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лодыгин Евстафий Федотович

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Христина Федотовна

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Лодыгин Андрей Федотович

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Лодыгин Мирон Федотович

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close