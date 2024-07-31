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(Лодыгина) Дарья Федотовна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Лодыгин Федот Константинович

Мать: Лодыгина Елена Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.08.1867 ст.

Сын: Лодыгин Тит

Отец ребёнка: не указан

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
В записи о рождении метрической книги фигурирует как незаконнорожденный
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.

Дочь: (Лодыгина) Варвара

Отец ребёнка: не указан

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
В записи о рождении метрической книги фигурирует как незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно

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