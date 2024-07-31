(Лодыгина) Дарья Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Место жительства
1838
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
23.08.1867 ст.
Сын: Лодыгин Тит
Отец ребёнка: не указан
В записи о рождении метрической книги фигурирует как незаконнорожденный
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.
Дочь: (Лодыгина) Варвара
Отец ребёнка: не указан
В записи о рождении метрической книги фигурирует как незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно