Лодыгин Асаф Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
До 1809
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ираида Асафовна
Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Марфа Асафовна
Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мария Асафовна
Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно