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Лодыгин Асаф Константинович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Лодыгин Константин Иванович

Мать: Лодыгина Татьяна Осиповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лодыгин Иван Асафович

Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Жена: Лодыгина Евдокия Ивановна

Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ираида Асафовна

Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Марфа Асафовна

Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лодыгин Фёдор Асафович

Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария Асафовна

Мать ребёнка: Лодыгина Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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