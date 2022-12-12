Лодыгина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ираида Асафовна
Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Марфа Асафовна
Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мария Асафовна
Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно