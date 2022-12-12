Лодыгина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лодыгин Иван Асафович

Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Муж: Лодыгин Асаф Константинович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ираида Асафовна

Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Марфа Асафовна

Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лодыгин Фёдор Асафович

Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария Асафовна

Отец ребёнка: Лодыгин Асаф Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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