Лодыгин Фёдор Асафович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Лодыгин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Лодыгин Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно