Лодыгина Агафья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1850 ст.
Сын: Лодыгин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
25.10.1854 ст.
Сын: Лодыгин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.
Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович
Рождение ребёнка
После 1857
Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович
Рождение ребёнка
После 1857
Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно