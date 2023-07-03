Лодыгина Агафья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Агафья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1850 ст.

Сын: Лодыгин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Муж: Лодыгин Фёдор Асафович

Рождение ребёнка
25.10.1854 ст.

Сын: Лодыгин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.

Сын: Лодыгин Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Лодыгин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Лодыгин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Лодыгин Фёдор Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно