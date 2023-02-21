Лодыгин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Афанасия Ильинична
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1917
Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна
д. Подгорье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно