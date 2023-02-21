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Лодыгин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лодыгин Прокопий Ильич

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Афанасия Ильинична

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1917

Сын: Лодыгин Николай Ильич

Мать ребёнка: Лодыгина Елена Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодыгина Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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